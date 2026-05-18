Псковскую молодежь призвали принять участие в конкурсе антикоррупционной рекламы

В Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» пригласили поучаствовать молодежь Псковской области.

Плакат: Анастасия Белова

Проект, проходящий под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, призван объединить юные таланты со всех уголков планеты в борьбе с этим глобальным вызовом.

Прием заявок продлится до 1 октября 2026 года.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет, готовые выразить свою позицию через творчество. Конкурс разделен на две возрастные категории: 10-17 лет и 18-25 лет. Участники смогут проявить себя в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».

Плакат: Анастасия Краус

Полная информация о правилах, сроках проведения и технических требованиях к конкурсным работам, а также форма для подачи заявок доступны на официальном сайте конкурса.

Кульминация мероприятия настанет 9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией, когда будут объявлены победители.