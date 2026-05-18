 
Общество

Псковскую молодежь призвали принять участие в конкурсе антикоррупционной рекламы

0

В Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» пригласили поучаствовать молодежь Псковской области.

Плакат: Анастасия Белова

Проект, проходящий под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, призван объединить юные таланты со всех уголков планеты в борьбе с этим глобальным вызовом.

Прием заявок продлится до 1 октября 2026 года.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет, готовые выразить свою позицию через творчество. Конкурс разделен на две возрастные категории: 10-17 лет и 18-25 лет. Участники смогут проявить себя в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».

Плакат: Анастасия Краус

Полная информация о правилах, сроках проведения и технических требованиях к конкурсным работам, а также форма для подачи заявок доступны на официальном сайте конкурса.

Кульминация мероприятия настанет 9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией, когда будут объявлены победители.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026