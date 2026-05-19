День пионерии отмечается сегодня

После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию.

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».

В 1924 году ей было присвоено имя Владимира Ленина. А после 7-го съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина».

Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.

В начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. Всесоюзная пионерская организация строилась по так называемому школьному принципу: класс — отряд, школа — пионерская дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры.

В годы Великой Отечественной войны организовалось массовое тимуровское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.

День же создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, 19 мая, официально отмечался в СССР как праздник пионерского движения — День пионерии, который являлся в СССР одним из главных праздников советских школьников.

В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование, пишет calend.ru. Сперва предпринимались попытки ее реформирования, но в прежнем масштабе создать детскую и юношескую организацию не удалось. Появилось множество других общественных организаций – преемников пионерской, образованных с участием детей и в их интересах.

Новый Союз пионерских организаций появился в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений.

День пионерии в настоящее время неофициально отмечается некоторыми детскими организациями и компаниями, занятыми в сфере организации детского досуга. Ряд мероприятий для пионеров по всей стране проводятся также силами Коммунистической партии Российской Федерации.