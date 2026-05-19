 
Общество

Первая информационно-профилактическая встреча по вопросам ВИЧ-инфекции прошла в Пскове

0

Первая информационно-профилактическая встреча по вопросам ВИЧ-инфекции с экспертами социально-психологической службы прошла в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа на базе филиала «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» Псковской областной инфекционной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве здравоохранения. 

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Мероприятие является частью проекта СПИД-центра «Знать, чтобы жить». Участниками мероприятия стали люди, живущие с ВИЧ, родственники и близкие ВИЧ-инфицированных, а также граждане, обеспокоенные своим здоровьем и желающие получить ответы на интересующие вопросы о вирусе иммунодефицита человека.

Проект имеет социально значимую цель – противодействие распространению ВИЧ через информирование населения и устранение недостоверных представлений о вирусе. Наши профилактические встречи – это знания, что является первостепенным методом профилактики.

Мероприятия СПИД-центра будут проходить регулярно – два раза в месяц. Следующая встреча состоится 29 мая в 16:00 по адресу: город Псков, улица Доставалова, 14 (филиал «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», кабинет социального работника). Предварительная запись не требуется. Анонимность гарантируется.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026