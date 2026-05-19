Первая информационно-профилактическая встреча по вопросам ВИЧ-инфекции прошла в Пскове

Первая информационно-профилактическая встреча по вопросам ВИЧ-инфекции с экспертами социально-психологической службы прошла в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа на базе филиала «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» Псковской областной инфекционной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве здравоохранения.

Мероприятие является частью проекта СПИД-центра «Знать, чтобы жить». Участниками мероприятия стали люди, живущие с ВИЧ, родственники и близкие ВИЧ-инфицированных, а также граждане, обеспокоенные своим здоровьем и желающие получить ответы на интересующие вопросы о вирусе иммунодефицита человека.

Проект имеет социально значимую цель – противодействие распространению ВИЧ через информирование населения и устранение недостоверных представлений о вирусе. Наши профилактические встречи – это знания, что является первостепенным методом профилактики.

Мероприятия СПИД-центра будут проходить регулярно – два раза в месяц. Следующая встреча состоится 29 мая в 16:00 по адресу: город Псков, улица Доставалова, 14 (филиал «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», кабинет социального работника). Предварительная запись не требуется. Анонимность гарантируется.