Более 70% псковичей готовы работать с коллегами с нейроотличиями — опрос 

Большинство сотрудников псковских компаний согласились бы работать в команде с человеком, имеющим нейроотличия, при условии, что диагноз позволяет выполнять задачи, положенные по должности, рассказали аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформы Alter.
28% респондентов отметили, что они определенно согласны иметь таких коллег, а 43% — скорее согласны. Лишь 3% были бы категорически против. 11% затруднились с ответом. Наиболее открыты к нейроотличным сотрудникам и коллегам с ментальными сложностями зумеры — соискатели в возрасте 18-24 лет: почти половина из них (48%) ответили на этот вопрос «определенно да».
Тем не менее 27% соискателей из Псковской области считают, что нейроотличному человеку или сотруднику с подтвержденным ментальным расстройством не нужно сообщать об этом коллегам, если это не влияет на работу. 17% полагают, что такие подробности в принципе неуместны в рабочей среде. 21% респондентов полагают, что это стоит делать, только если с коллегами сложились дружеские отношения. Однако 23% уверены, что рассказывать о таких особенностях важно, поскольку это помогает лучше понимать друг друга и эффективнее работать в команде.
Опрос показал, что открытость к коллегам с нейроотличиями и ментальными расстройствами резко падает с возрастом: если среди соискателей 18-24 лет 39% выступают за диалог на эту тему, то в группе 35-44 года — почти вдвое меньше (22%), а среди респондентов старше 45 — практически втрое (13-15%).
Эксперт также отметила, что для молодых сотрудников открытость компании к теме ментального здоровья становится важным критерием выбора работодателя.
23% работающих псковичей заявили, что всегда получали поддержку от коллег, когда те узнавали о том, что у них проблемы со здоровьем или психологические сложности. На практике пока лишь 22% участников опроса никогда не рассказывают коллегам о состоянии своего здоровья, 67% делают это время от времени, и только 11% — часто.
Запрос на корпоративную психологическую поддержку велик — это значимый фактор при выборе работодателя: как показало исследование, 29% соискателей оценивают важность наличия таких программ в компании на 4-5 баллов по пятибалльной шкале. Это подтверждает и статистика Alter: по данным платформы, за минувший год объем сессий с психологом у корпоративных клиентов вырос на 13,4% по сравнению с годом ранее — растет как количество работодателей, предоставляющих доступ к психологической помощи, так и количество сотрудников внутри компаний, использующих эту возможность.
Опрос проводился в апреле 2026 года среди более 1,5 тысячи российских соискателей, в том числе из Псковской области.