Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства и губернатор возложили цветы в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с группой высокого уровня Совета министров Союзного государства возложил цветы к Вечному огню в Пскове. Торжественная церемония у Могилы Неизвестного солдата состоялось во вторник, 19 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

В память о мужестве и героизме павших защитников родной земли цветы к подножию монумента возложили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, руководители дипломатических ведомств.

В дань безмерного уважения подвигу павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны объявлена минута молчания.

Напомним, мемориал «Могила Неизвестного солдата» открыт в июле 1974 года в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова. По задумке архитектора-реставратора Всеволода Смирнова, зенитные орудия, устремленные ввысь, — это символ орудий, салютовавших освободителям Пскова в июле 1944 года в Москве.