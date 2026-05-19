Омбудсмен отметил улучшение условий содержания в опочецком изоляторе

Условия содержания граждан, задержанных или отбывающих административное наказание в изоляторе временного содержания межмуниципального отдела полиции в городе Опочка, проверил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

В ходе проверки соблюдения прав лиц, находящихся в ИВС, изучили документы, на основании которых лица помещались в ИВС, нормы питания и качество пищи, а также условия содержания. Как отметил Дмитрий Шахов, в ИВС органов внутренних дел в Опочке соблюдаются все условия содержания, нарушений прав граждан не установили. С находящимся в ИВС гражданином провели беседу и выяснили, что жалоб и иных заявлений на условия содержания и отношение персонала он не имеет, нареканий на питание также нет, поскольку еда готовится и поставляется по итогам госконтракта лучшим рестораном Опочки.

В завершении проверки псковский омбудсмен особо отметил, что в прошлый визит отметили недостатки, связанные с несоблюдением требований законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также рекомендаций, содержащихся в заключении уполномоченного по правам человека в Псковской области №6 от 30 декабря 2019 года.

«Сегодня я увидел, что эти требования продолжают неукоснительно выполняться, тем самым соблюдаются права на охрану здоровья не только лиц, содержащихся в ИВС, но и полицейских, кто несет службу в этом учреждении», — подчеркнул Дмитрий Шахов. 
