 
Общество

Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с августа

Накопительные пенсии граждан России повысят на 17,3%, перерасчет проведут с 1 августа, сообщается на сайте Соцфонда РФ.

«Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В Соцфонде добавили, что повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования.

Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей, пишет РИА Новости

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тысячи рублей.

