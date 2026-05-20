«Дневной дозор»: Нужно ли запрещать анекдоты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости запрета анекдотов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В последние годы тема запретов всё чаще звучит в законодательных инициативах. Чего только не запретили дорогим россиянам народные избранники. Кажется, что Госдума превратилась в принтер, штампующий запреты пачками. Не отстают от законодателей и силовые ведомства. Значительная часть ограничений связана с творчеством: под запрет попали писатели-иноагенты, цензура запрещает упоминать в произведениях наркотики, пропагандировать однополые отношения...* А теперь и сайты с анекдотами могут попасть под раздачу.
В апреле московский суд постановил ограничить доступ к одному из старейших развлекательных порталов «Яплакалъ» и еще двум ресурсам с анекдотами, так как на них в открытом доступе якобы находились «экстремистские и оскорбительные» высказывания, унижающие человеческое достоинство по национальному и расовому признакам.
Похоже, настало время, когда сатира, юмор, анекдоты, высмеивание чего-то становится опасным. Неужели мы вернемся к практике, когда рассказанный в компании анекдот мог стать поводом поехать в места не столь отдаленные лет на десять?
Псковская Лента Новостей провела свой опрос о том, нужно ли запрещать анекдоты? Против запрета выступили 62% опрошенных, они убеждены, что нельзя запрещать анекдоты, ведь это часть нашей фольклорной традиции, часть культурного кода. 18% респондентов отнеслись негативно к запретам анекдотов, так как считают их зеркалом общества. 8,33% псковичей придерживаются мнения, что нужно запрещать ресурсы с анекдотами, если они нарушают российское законодательство. А вот за запрет анекдотов, оскорбляющих национальные или религиозные чувства, выступило лишь 3% опрошенных.
Сегодня мы решили узнать у наших собеседников, нужно ли бороться с анекдотами и запрещать их? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».
Кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев убежден, что на подобные недозапреты обращать внимание не стоит. Ведь, по его мнению, это не более чем предвыборный хайп или очередная попытка взбудоражить общественность.
Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, актер Алексей Севастьянов придерживается мнения о том, что анекдоты бывают разные. По его словам, он имел дело с подобным сайтом с анекдотами, однако качество размещенного на нем материала вызывало у него сомнения. Алексей Севастьянов поделился своей точкой зрения о том, нужно ли запрещать анекдоты и сайты с ними.
Депутат Псковского областного Собрания, бард Артур Гайдук считает борьбу с анекдотами неразумным и бессмысленным занятием. По его оценке, запрет на анекдоты ни коем образом на их содержание не повлияет, и вот почему.
А вот псковский художник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев убежден, что контроль за размещаемой в интернете информацией необходим, в том числе и за юмористическим контентом. Он объяснил, почему считает это важным.
Автор юмористического музыкального блога на ПЛН FM (102.6), поэт и правдоруб Николай Рассадин не является сторонником запретительных мер, и запреты на анекдоты не являются исключением. По его воспоминаниям, в советские времена даже лишением свободы не удалось побороть анекдоты. Не выйдет и сейчас.
Не пришлась по душе перспектива запрета анекдотов и ведущему радиостанции ПЛН FM (103.6), в прошлом КВНщику Артему Татаренко. Он считает, что юмор — это не только способ выпустить накопившийся пар через смех, но еще и показатель эрудированности человека. А вот запрет на сатиру и шутки, по его мнению, может привести к неблагоприятным последствиям.
За последние годы действительно было принято очень много запретительных законов, и многим стало казаться, что этот маховик уже не остановить. Однако буквально на минувшей неделе партия «Единая Россия» также высказалась за то, что к запретительным мерам нужно подходить точечно, а не запрещать всё подряд, так как это нерационально. Такого же мнения придерживается и большинство наших комментаторов, которые выступают против огульных запретов. Да, любой размещенный в интернете контент не должен нарушать законодательство, однако и запретительные меры должны быть разумными и сбалансированными.
Александра Братчикова
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ