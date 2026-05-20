«Дневной дозор»: Нужно ли запрещать анекдоты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости запрета анекдотов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы тема запретов всё чаще звучит в законодательных инициативах. Чего только не запретили дорогим россиянам народные избранники. Кажется, что Госдума превратилась в принтер, штампующий запреты пачками. Не отстают от законодателей и силовые ведомства. Значительная часть ограничений связана с творчеством: под запрет попали писатели-иноагенты, цензура запрещает упоминать в произведениях наркотики, пропагандировать однополые отношения...* А теперь и сайты с анекдотами могут попасть под раздачу.

В апреле московский суд постановил ограничить доступ к одному из старейших развлекательных порталов «Яплакалъ» и еще двум ресурсам с анекдотами, так как на них в открытом доступе якобы находились «экстремистские и оскорбительные» высказывания, унижающие человеческое достоинство по национальному и расовому признакам.

Похоже, настало время, когда сатира, юмор, анекдоты, высмеивание чего-то становится опасным. Неужели мы вернемся к практике, когда рассказанный в компании анекдот мог стать поводом поехать в места не столь отдаленные лет на десять?

Псковская Лента Новостей провела свой опрос о том, нужно ли запрещать анекдоты? Против запрета выступили 62% опрошенных, они убеждены, что нельзя запрещать анекдоты, ведь это часть нашей фольклорной традиции, часть культурного кода. 18% респондентов отнеслись негативно к запретам анекдотов, так как считают их зеркалом общества. 8,33% псковичей придерживаются мнения, что нужно запрещать ресурсы с анекдотами, если они нарушают российское законодательство. А вот за запрет анекдотов, оскорбляющих национальные или религиозные чувства, выступило лишь 3% опрошенных.

Сегодня мы решили узнать у наших собеседников, нужно ли бороться с анекдотами и запрещать их? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев убежден, что на подобные недозапреты обращать внимание не стоит. Ведь, по его мнению, это не более чем предвыборный хайп или очередная попытка взбудоражить общественность.

«Приставка "чуть" очень важна, с моей точки зрения. Сейчас, особенно в преддверии выборов, появляется множество людей — в том числе, к сожалению, и депутатов, — которые пытаются хайпануть: выдвигают разные предположения, говорят о каких‑то возможных запретах и так далее. Я считаю, что на это не стоит обращать внимание, потому что в основном это чушь, которая лишь будоражит население. Мне кажется, такие высказывания зачастую создаются искусственно — не столько для того, чтобы посеять панику, сколько для того, чтобы вызвать недовольство у граждан нашей страны».

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, актер Алексей Севастьянов придерживается мнения о том, что анекдоты бывают разные. По его словам, он имел дело с подобным сайтом с анекдотами, однако качество размещенного на нем материала вызывало у него сомнения. Алексей Севастьянов поделился своей точкой зрения о том, нужно ли запрещать анекдоты и сайты с ними.

«Я считаю, что большое умение — уметь смеяться, в том числе над собой. Такими вещами нельзя пренебрегать: даже свои негативные стороны надо уметь быстро замечать и с юмором на них реагировать. Анекдоты бывают разные, истории — тоже. Я не считаю, что нужно запрещать иностранных писателей, не считаю, что нужно запрещать фильмы, не считаю, что нужно запрещать юмор. Всё это имеет право на существование — только должно быть с человеческим лицом».

Депутат Псковского областного Собрания, бард Артур Гайдук считает борьбу с анекдотами неразумным и бессмысленным занятием. По его оценке, запрет на анекдоты ни коем образом на их содержание не повлияет, и вот почему.

«Анекдоты могут быть с любым подтекстом. Можно, конечно, бороться с анекдотами, но это бесполезно — они были всегда и будут всегда. Несомненно, анекдоты — это зеркало общества, но запрещать их бессмысленно: они существовали во все времена. В советские годы было море анекдотов — в том числе про Леонида Ильича Брежнева. Пытаться их запретить — всё равно что пытаться выпить море. Анекдоты могут быть оскорбительными — допустим, не разжигающими национальную рознь, но всё‑таки задевающими какие‑то национальности. Такое, увы, есть, и это никуда не денется. Бороться с этим так же бессмысленно, как разгонять туман вентилятором».

А вот псковский художник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев убежден, что контроль за размещаемой в интернете информацией необходим, в том числе и за юмористическим контентом. Он объяснил, почему считает это важным.

«В интернете очень часто встречаются шутки ниже пояса и картинки весьма нехорошего содержания — в том числе в общедоступных соцсетях. Я считаю, что если какие‑то органы с этим борются, то, наверное, они делают правильное дело. Вседозволенность в интернете недопустима».

Автор юмористического музыкального блога на ПЛН FM (102.6), поэт и правдоруб Николай Рассадин не является сторонником запретительных мер, и запреты на анекдоты не являются исключением. По его воспоминаниям, в советские времена даже лишением свободы не удалось побороть анекдоты. Не выйдет и сейчас.

«Я категорически против того, чтобы что‑то запрещать — а тем более анекдоты. Это ведь устная форма передачи информации: с юмором, сарказмом или даже без него — тот самый "плоский анекдот", как говорят. Мы всё это уже проходили в Советском Союзе: за анекдоты, извините, сажали, лишали свободы — и всё это было у нас на глазах. Но несмотря ни на что анекдоты продолжали рассказывать: они все равно жили — пусть не в печати, а в устной форме. И это создавало своего рода синергетический эффект. Чем больше что‑то запрещают, тем сильнее оно развивается — просто уходит в теневой сегмент. Поэтому я категорически против всяких запретов, тем более таких глупых. Повторю ещё раз: мы уже это проходили, и ни к чему хорошему это не приводило и не приведёт. Те, кто запрещает, а делает это действующая власть, доиграются до того, что получится, как часто бывает, — хотели, как лучше, а вышло, как всегда».

Не пришлась по душе перспектива запрета анекдотов и ведущему радиостанции ПЛН FM (103.6), в прошлом КВНщику Артему Татаренко. Он считает, что юмор — это не только способ выпустить накопившийся пар через смех, но еще и показатель эрудированности человека. А вот запрет на сатиру и шутки, по его мнению, может привести к неблагоприятным последствиям.

«Раньше, по крайней мере, КВН служил мерилом и своеобразным сборником актуальных шуток. Под актуальностью я имею в виду соответствие текущему моменту — в том числе политическому. Шутка "на злобу дня" действительно ценнее обычной: она отражает дух времени и реагирует на происходящее. Мне кажется, и в советское время, и в любые другие эпохи остроумные и корректные анекдоты, подшучивания над кем‑то были своего рода сигналом: они показывали, что в какой‑то части общества что‑то не так. То есть это всегда реакция социума на происходящие события. Запрещать это, на мой взгляд, во‑первых, неправильно, а во‑вторых, бесполезно. Если общество не может выразить своё мнение и "выпустить пар" таким лояльным способом, оно в итоге найдёт выход в более агрессивных формах — это проверено временем и опытом разных цивилизаций. Это как с выпуском пара из свистка: если его не выпускать, давление будет расти — и в итоге чайник разорвёт, что приведёт к гораздо более печальным последствиям. Жить без юмора и смеха, по-моему, очень грустно. И не зря: если вдуматься в этимологию слова "остроумный", можно заметить, что оно отчасти синонимично понятию ума. Человек, который понимает юмор и умеет тонко и изящно пошутить, как правило, неглуп. Эти качества взаимосвязаны. Другое дело, что шутка может быть злой, глупой или несправедливой. Но тогда это просто плохая шутка — умные люди над ней смеяться не станут».

За последние годы действительно было принято очень много запретительных законов, и многим стало казаться, что этот маховик уже не остановить. Однако буквально на минувшей неделе партия «Единая Россия» также высказалась за то, что к запретительным мерам нужно подходить точечно, а не запрещать всё подряд, так как это нерационально. Такого же мнения придерживается и большинство наших комментаторов, которые выступают против огульных запретов. Да, любой размещенный в интернете контент не должен нарушать законодательство, однако и запретительные меры должны быть разумными и сбалансированными.

Александра Братчикова

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ