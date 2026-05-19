Аспирант ПсковГУ впервые в истории региона стал стипендиатом президента

Аспирант Псковского государственного университета Игорь Егоров стал первым представителем Псковской области, получившим президентскую стипендию, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Минобрнауки РФ включило исследователя в число 800 победителей конкурса на стипендию президента для аспирантов и адъюнктов. В этом году на конкурс поступило более 6 000 заявок из 79 регионов страны.

Игорь Егоров работает научным сотрудником лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» в Псковском государственном университете. Он посвятил своё исследование советской внешней политике в отношении Эстонии в период с 1919 по 1939 гг. Данная работа поддерживает задачи Стратегии научно-технологического развития РФ и направлена на укрепление национальной безопасности, отметили в образовательном учреждении.

Научный руководитель аспиранта Василий Фролов — начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ.