 
Общество

Аспирант ПсковГУ впервые в истории региона стал стипендиатом президента

0

Аспирант Псковского государственного университета Игорь Егоров стал первым представителем Псковской области, получившим президентскую стипендию, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: Псковский государственный университет

Минобрнауки РФ включило исследователя в число 800 победителей конкурса на стипендию президента для аспирантов и адъюнктов. В этом году на конкурс поступило более 6 000 заявок из 79 регионов страны.

Игорь Егоров работает научным сотрудником лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» в Псковском государственном университете. Он посвятил своё исследование советской внешней политике в отношении Эстонии в период с 1919 по 1939 гг. Данная работа поддерживает задачи Стратегии научно-технологического развития РФ и направлена на укрепление национальной безопасности, отметили в образовательном учреждении.

Научный руководитель аспиранта Василий Фролов — начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ.

«Поздравляем коллег с блестящим результатом! Желаем новых открытий и достижений на благо науки и региона!» - добавили в ПсковГУ.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026