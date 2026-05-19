 
Общество

В Порховском округе мать трудоустроилась после возбуждения дела за неуплату алиментов

В Порховском округе мать трудоустроилась после возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Женщина, являясь матерью троих детей, также обязана выплачивать алименты на содержание дочери от другого брака. Однако свои родительские обязанности она длительное время не исполняла, в результате чего образовалась задолженность в размере 88 тысяч рублей.

За уклонение от уплаты алиментов должница была привлечена к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела женщина официально трудоустроилась, чтобы избежать дальнейшего уголовного преследования и начать погашение задолженности.

После трудоустройства должницы судебный пристав-исполнитель провел проверку правильности удержания алиментов из её заработной платы. В ходе проверки установлено, что работодателем не предоставлены сведения об удержании денежных средств по исполнительному документу.

В отношении работодателя составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ. Начальником отделения вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Судебные приставы напоминают, что неисполнение требований исполнительных документов влечет ответственность как для должников, так и для организаций, обязанных исполнять требования законодательства.

