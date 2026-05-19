В Великих Луках высадили цветы для подопечных дома‑интерната

В Великих Луках активисты «Единой России» и молодогвардейцы провели акцию в доме‑интернате на улице Фурманова. По инициативе депутата Великолукской городской Думы Юлии Ярышкиной высадили более 200 саженцев цветов: петунии, агератумы, бархатцы и другие растения, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Единой России»

Волонтёры высадили на прилегающей к интернату территории более двухсот саженцев цветов. Рассаду для акции предоставил муниципальный «Зеленхоз», а сами участники — от опытных активистов до молодых добровольцев — взялись за лопаты и лейки.

«Уже совсем скоро, с наступлением лета, клумбы заиграют всеми красками радуги», - подчеркнули в отделении партии и добавили: «Для пожилых людей, проживающих в интернате, это не просто украшение территории — это возможность выйти на свежий воздух, насладиться цветением и почувствовать, что о них помнят и заботятся».

«Забота о пожилых людях должна быть постоянной и осязаемой. Пусть эти цветы станут символом внимания и уважения к тем, кто отдал городу свои лучшие годы», — отметила инициатор акции Юлия Ярышкина.

Как подчёркивают организаторы, именно такие, казалось бы, «малые» инициативы становятся фундаментом для больших позитивных изменений в обществе.

«Акция стала ещё одним подтверждением того, что забота о старшем поколении — не просто слова, а ежедневная практика. Спасибо всем участникам, партнёрам и просто неравнодушным великолучанам, которые не остались в стороне. Пусть эти цветы напомнят каждому: доброта не требует громких деклараций. Она растёт там, где её бережно высаживают», - сказали в завершение представители регионального отделения партии.