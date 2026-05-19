Закон об увековечении памяти жертв геноцида может быть принят в Псковской области

Законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассмотрят депутаты на майской сессии регионального парламента. Документ, разработанный по рекомендации уполномоченного по правам человека в Псковской области, внёс на рассмотрение председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

С правовой точки зрения инициатива направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законом «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Однако, как подчеркнул Алексей Севастьянов, значение документа выходит далеко за рамки чисто юридических аспектов.

«Увековечение памяти жертв геноцида – это не ритуал, а акт морального сопротивления попыткам забыть, переписать или оправдать чудовищные преступления против человечности. Нацистская Германия и её пособники целенаправленно проводили политику уничтожения мирного населения СССР по национальному и идеологическому признаку. Миллионы советских граждан стали жертвами голода, расстрелов, концлагерей и карательных акций. Признание преступлений нацистов геноцидом советского народа подтверждено судебными решениями. Это даёт правовую основу для привлечения к ответственности за отрицание преступлений, а также для защиты исторической памяти на государственном уровне», - аргументировал необходимость принятия закона Алексей Севастьянов.

По решению Совета Собрания вопрос включён в проект повестки 55-й сессии. Предварительно законопроект будет рассмотрен на заседании профильного комитета.