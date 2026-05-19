Закон об увековечении памяти жертв геноцида может быть принят в Псковской области

Законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассмотрят депутаты на майской сессии регионального парламента. Документ, разработанный по рекомендации уполномоченного по правам человека в Псковской области, внёс на рассмотрение председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.
С правовой точки зрения инициатива направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законом «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Однако, как подчеркнул Алексей Севастьянов, значение документа выходит далеко за рамки чисто юридических аспектов.
По решению Совета Собрания вопрос включён в проект повестки 55-й сессии. Предварительно законопроект будет рассмотрен на заседании профильного комитета.
