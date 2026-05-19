Псковские компании могут принять участие в федеральной ярмарке трудоустройства

Псковский областной центр занятости населения объявляет о старте приёма заявок от работодателей на участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие состоится 26 июня. Приём заявок от работодателей стартует 25 мая и продлится до 19 июня. Участие бесплатное, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Федеральный этап ярмарки станет продолжением регионального этапа, который прошёл 17 апреля и объединил более 2 тысяч соискателей. Тогда работодатели заявили порядка 4,6 тысячи вакансий, а 232 участника получили конкретные предложения о работе. Теперь у компаний Псковской области есть возможность представить свои вакансии на более масштабной площадке.

Для участия в федеральном этапе ярмарки работодателям необходимо выполнить два шага: во-первых, разместить актуальные вакансии на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России», во-вторых, обратиться в Кадровый центр «Работа России» по месту расположения организации или предприятия.

«Участие в ярмарке позволяет компаниям в режиме реального времени провести собеседования с десятками соискателей, оперативно закрыть наиболее востребованные вакансии, презентовать себя как привлекательного работодателя, а также получить консультации специалистов кадрового центра по вопросам подбора персонала и государственной поддержки. На региональном этапе ярмарки наиболее востребованными оказались рабочие профессии: электромонтёры, слесари, сварщики, трактористы, а также водители, специалисты социальной сферы, медицины, лесного хозяйства и силовых структур», - сказали в центре.

Ярмарка проводится в рамках национального проекта «Кадры» при поддержке Министерства труда и занятости Псковской области и Областного центра занятости населения.

