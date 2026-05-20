 
Общество

В ближайшее время в России исчезнут свидетельства о браке

0

В России свидетельство о браке утратит статус бумажного документа — вместо него основным подтверждением станет электронная запись в государственной базе данных. Как сообщает Neft.media, Министерство юстиции объявило о завершающем этапе перевода системы ЗАГС в цифровой формат. 

Изображение создано нейросетью

По информации ресурса, в стране начнет действовать реестровая модель, схожая с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), которая уже применяется в сфере недвижимости. Подтверждением гражданского статуса теперь будет не физический документ, а соответствующая запись в информационной системе.

Чиновники полагают, что переход на электронный формат даст гражданам возможность мгновенно получать нужные сведения через портал «Госуслуги» и освободит их от необходимости хранить бумажные версии документов. К тому же процесс оцифровки архивов практически завершен, и система полностью готова функционировать в новых условиях, пишет МК

Однако предусмотрено одно исключение: бумажные свидетельства сохранят для регистрации рождения. До того момента, пока ребенок не получит паспорт, его личность будут устанавливать именно по свидетельству о рождении на бумаге.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026