В ближайшее время в России исчезнут свидетельства о браке

В России свидетельство о браке утратит статус бумажного документа — вместо него основным подтверждением станет электронная запись в государственной базе данных. Как сообщает Neft.media, Министерство юстиции объявило о завершающем этапе перевода системы ЗАГС в цифровой формат.

По информации ресурса, в стране начнет действовать реестровая модель, схожая с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), которая уже применяется в сфере недвижимости. Подтверждением гражданского статуса теперь будет не физический документ, а соответствующая запись в информационной системе.

Чиновники полагают, что переход на электронный формат даст гражданам возможность мгновенно получать нужные сведения через портал «Госуслуги» и освободит их от необходимости хранить бумажные версии документов. К тому же процесс оцифровки архивов практически завершен, и система полностью готова функционировать в новых условиях, пишет МК.

Однако предусмотрено одно исключение: бумажные свидетельства сохранят для регистрации рождения. До того момента, пока ребенок не получит паспорт, его личность будут устанавливать именно по свидетельству о рождении на бумаге.