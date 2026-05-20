Псковскую энергокомпанию оштрафовали на миллион рублей за срыв подключения ветерана труда к электросетям

Прокуратура Псковской области провела проверку по обращению ветерана труда и инвалида 3-й группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона.

Гражданин сообщил, что Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» не выполнил обязательства по договору о технологическом присоединении его домовладения к электрическим сетям.

В ходе проверки выяснилось, что филиал не провёл необходимые мероприятия в установленный срок. Это нарушило права заявителя на получение услуги электроснабжения.

Благодаря вмешательству прокуратуры энергокомпания выполнила все мероприятия по технологическому присоединению домовладения и полностью восстановила права гражданина.

Прокуратура также привлекла юридическое лицо к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ за нарушение сроков технологического присоединения. Компании назначили штраф в размере 1 миллиона рублей, который она уже оплатила.

