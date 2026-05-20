Выпускники школ могут получить до 15 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы

В 2026 году выпускники школ могут получить до 15 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Об этом сообщили на официальном интернет-портале «Объясняем.рф», запущенном правительством России для оперативного информирования граждан.

Дополнительные баллы начисляют за индивидуальные достижения абитуриента. В первую очередь учитывают успехи в учёбе: наличие аттестата с отличием, медали «За особые успехи в учении» I или II степени, итоговое сочинение, победу или призовое место в школьных олимпиадах, а также в национальном или международном чемпионате «Абилимпикс».

Спортивные достижения тоже дают право на бонусные баллы. К ним относятся золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, звание чемпиона или призёра Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, Европы, России, а также обладателя Кубка России. Звание кандидата в мастера спорта (КМС) каждый вуз учитывает по-своему: например, в МФТИ за него дают пять баллов, а в Сибирском федеральном университете — три балла.

Значение имеют также волонтёрская деятельность и военная служба. Не менее 20 часов добровольческой деятельности, служба в армии России и участие в СВО могут стать основанием для начисления дополнительных баллов. Каждое достижение необходимо подтвердить документально. При этом вуз сам решает, какие индивидуальные достижения принять во внимание и сколько баллов за них начислить. Актуальный список ежегодно публикуют на сайте высшего учебного заведения.

Для поступающих на целевое обучение предусмотрено ещё пять дополнительных баллов. Их можно получить за участие и победу в профориентационных мероприятиях от вузов, обучение в профильном классе, а также за прохождение федеральных и региональных дополнительных программ.