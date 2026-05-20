В псковских «Ласточках» появится спутниковый интернет  

ОАО «РЖД» и Российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) реализуют комплексный план внедрения спутниковой связи на скоростных электропоездах «Сапсан» и «Ласточка». Дорожную карту проекта стороны утвердили в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) – 2026».Об этом сообщили на официальном сайте «Российских железных дорог».

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и генеральный директор ООО «ИКС Холдинг» и БЮРО 1440 Алексей Шелобков.

План предусматривает поэтапное обеспечение скоростных поездов ОАО «РЖД» спутниковой связью нового поколения. Всего планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов. В их числе – высокоскоростные поезда «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург, а также скоростные поезда «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Минск, Санкт-Петербург – Валдай, Санкт-Петербург – Сортавала, Санкт-Петербург – Псков и другие.

Специализированные абонентские терминалы обеспечат широкополосный доступ в сеть интернет в любой точке маршрута. Для реализации проекта на железнодорожном транспорте силами БЮРО 1440 в соответствии с отраслевыми ГОСТами был разработан специализированный абонентский терминал, который предусматривает установку на все типы подвижного состава.

Тестовые испытания широкополосной передачи данных на «Сапсанах» и «Ласточках» начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года.

«Спутниковый интернет позволяет охватывать обширные территории с минимальным покрытием мобильных сетей, что обеспечивает надежную связь на протяжении всего маршрута. Помимо стабильного интернета для пассажиров на борту, качественная связь также нужна для работы систем управления движением и контроля технического состояния подвижного состава на высоких скоростях. В рамках реализации этой задачи мы последовательно работаем с рядом телеком-операторов, а с 2024 года – с БЮРО 1440. Расширение сотрудничества с аэрокосмической отраслью позволит реализовать наши планы по обеспечению связью подвижного состава уже в ближайшие годы», – подчеркнул Евгений Чаркин.
«Мы переходим к этапу адаптации сервиса под конкретные сценарии, в том числе к пошаговому внедрению спутниковой связи нового поколения на железнодорожном транспорте. Совместно с РЖД мы уже протестировали свои абонентские терминалы на специальном вагоне-лаборатории – проверили работу на скорости, вибрациях, в разных климатических условиях. До конца года мы начнем отрабатывать широкополосную передачу данных непосредственно на «Сапсанах» и «Ласточках». Совместная работа с партнерами позволяет нам квалифицированно интегрировать широкополосную спутниковую связь в конструкцию и цифровую архитектуру вагонов, благодаря чему у пассажиров появится возможность подключения к быстрому интернету с низкой задержкой на ключевых направлениях скоростных поездов», – отметил Алексей Шелобков.
