До +30 градусов, грозы и дожди прогнозируют 21 мая в Псковской области

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 21 мая, сообщили в региональном гидрометцентре.

Местами пройдут кратковременные дожди, днем местами прогнозируется гроза. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем от +25 до +30 градусов, по востоку области до +29 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Напомним, новый температурный рекорд зафиксировали в Псковской области 19 мая.