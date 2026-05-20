В Опочке провели викторину для школьников и их родителей о Великой Отечественной войне

В Опочке при поддержке уполномоченного по правам человека в Псковской области, администрации Опочецкого муниципального округа и учреждения дополнительного образования «Лидер» прошла викторина для школьников: «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области

В этом году организаторы викторины приготовили 25 вопросов по двум темам. Первая была посвящена основным датам и событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, подвигам воинов Красной армии, совершенными ими в годы войны, в том числе уроженцами Псковской области; памятным местам, связанным с увековечиванием памяти о героических событиях и участниках Великой Отечественной войны, которые были созданы в последние годы на территории Псковской области.

Вторая тема - «Моя семья и День Победы» - посвящена вопросу о том, как в современных семьях сохраняется память о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, как отмечается в семьях День Победы, какое участие принимают школьники Псковской области в увековечивании памяти о своих прадедушках, прабабушках и других близких родственниках - участниках Великой Отечественной войны.

На открытии викторины с приветственными словами к участникам обратились первый заместитель главы Опочецкого муниципального округа Виктор Александров и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, а также депутат, руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Собрании депутатов Опочецкого муниципального округа, директор гимназии имени А. Д. Петрова Юрий Богашёв, которые поздравили участников викторины и напомнили, почему каждое поколение граждан России обязано и должно помнить и чтить память об участниках Великой Отечественной войны, которые, победив в мае 1945 года гитлеровскую Германию и её союзников, принесли нашей стране не только свободу и независимость, но и обеспечили каждому самое бесценное право – право на жизнь.

Подводя итоги викторины, председатель жюри Дмитрий Шахов отметил: «По сравнению с прошлым годом выросло число детей, кто знает героическое прошлое своих родственников – участников Великой Отечественной войны, какими государственными наградами и за что они были награждены. Это очень порадовало, но при этом работа органов и учреждений образования региона должна быть продолжена, особенно, что касается информирования о новых памятниках и мемориалах, музейных комплексах, которые созданы в последние годы в Псковской области. Что же касается главных исторических событий и дат, связанных с Великой Отечественной войной, то по ним школьники показали в основном хорошие знания, в том числе указали фамилии первых героев Советского Союза, получивших эти звания при защите Псковской области в июле-августе 1941 года, но продолжается путаница с датой окончания Второй мировой войны, а также не всегда верно указываются союзники гитлеровской Германии, кто вместе с ней напал на СССР и участвовал в злодеяниях в отношении советских граждан на территории нашей страны».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что «память о героическом прошлом нашей страны, несомненно, внесшей решающий вклад в разгром нацизма, освобождении Европы от «Коричневой чумы ХХ века» должна в обязательном порядке быть увековечена не только в общедоступных воинских мемориалах и государственных музеях, но и остаться навечно в памяти каждого гражданина России, в том числе и в семейных архивах, на семейных фотографиях, которые должны передаваться из поколения к поколению.

По результатам проверки письменных работ первое место присуждено школьникам из города Пскова. Победители: Илья Садуков (Псковский технический лицей), Артемий Дулин (Ольгинская гимназия) и Ксения Шкурина (Псковский педагогический комплекс).

На втором месте школьники из Опочецкой гимназии имени А.Д. Петрова: Владислав Алексеев, Дмитрий Степанов и Ева Коренец.

На третьем месте школьники из Пушкиногорской средней образовательной школы: Тимофей Семеенков, Александр Ковалёв и Софья Иванова.

Специальными призами за выступления с рассказами об истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, награждены Мухамадло Зарипов (Плюсская средняя школа) и Анастасия Дулина (Гимназия №28 города Пскова).

Всём призерам и победителям викторины Дмитрий Шахов и Юрий Богашёв вручили грамоты и медали, а также ценные призы.

Как особо подчеркнул, выступая на подведении итогов, член жюри - директор гимназии имени А. Д. Петрова Юрий Богашёв: «Очень здорово, что к нашей викторине, пусть и «вне конкурса», но присоединились родители, которые с удовольствием также ответили на вопросы. Конечно, уровень требовательности к их ответам был значительно выше, но всё равно результат очень хороший. Особенно, приятно было читать истории близких родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, о которых написали родители, и как они в семье создают семейные традиции, чтут и гордятся своими героями и передают эту память детям».

За лучший результат среди работ родителей, по решению жюри, им также был вручен памятный подарок от организаторов викторины.