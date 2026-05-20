Осужденным мусульманам в себежской колонии рассказали о вере и раскаянии

В ИК-6 УФСИН России по Псковской области (Себежский округ) состоялась рабочая встреча и духовно-просветительское мероприятие с участием начальника отдела по работе с военнослужащими и тюремному служению централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации» Шамиля Арсланова, имама Московской соборной мечети, члена Общественного совета при ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН.

Главная цель визита представителя централизованной религиозной организации — это укрепление духовно-нравственного воспитания осужденных, профилактика деструктивного поведения и оказание психологической поддержки лицам, отбывающим наказание.

В ходе беседы Шамиль Арсланов рассказал осужденным мусульманам об основах вероучения, важности соблюдения нравственных норм, уважения к закону и раскаяния за совершенные проступки. Имам отметил роль религии в ресоциализации личности, подчеркнув, что искренняя вера помогает человеку встать на путь исправления. Представитель ДУМ РФ также ответил на вопросы, касающиеся совершения религиозных обрядов в условиях изоляции и взаимодействия с администрацией учреждения по вопросам обеспечения свободы вероисповедания.

Кроме того, в рамках визита состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Денисьева и Шамиля Арсланова. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере тюремного служения и реализации совместных программ по духовно-нравственному просвещению.