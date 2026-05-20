Активистов Псковского облсовпрофа наградили за достижения в сфере молодежной политики

За высокие достижения в области молодежной политики профсоюзного движения СЗФО благодарностями Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов СЗФО в Москве наградили активистов Псковского областного совета профессиональных союзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседаниях комиссий по собственности, организационной и кадровой работе Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов СЗФО, которые состоялись в рамках мероприятий Генерального Совета ФНПР, совещании руководителей членских организаций и Исполкоме ФНПР.