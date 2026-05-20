Рейтинг востребованных профессий по числу вакансий в Псковской области возглавили курьеры

В рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей Псковской области этой весной попали курьеры, разнорабочие, продавцы-консультанты и кассиры. Суммарно на эти три профессии приходится почти каждое пятое предложение о работе за последний месяц. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Первое место в рейтинге самых популярных у работодателей профессий в Псковской области заняли курьеры и почтальоны. Всего за последние 30 дней компании искали на hh.ru более 180 таких специалистов. При этом медианная зарплата для них снизилась на 2% и составила 130 000 рублей. На втором месте — разнорабочие. За последний месяц работодатели искали более 120 таких сотрудников и предлагали зарплату 148 500 рублей. За год компании увеличили предлагаемый доход для этих работников на 12%. Замыкают тройку лидеров по востребованности продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — работодателям за месяц потребовалось более 100 таких специалистов. Медианная зарплата в этой сфере достигла 47 300 рублей, что на 27% выше прошлогодних показателей.

Также в топ-10 самых востребованных профессий в Псковской области входят водители и экспедиторы (87 вакансий за месяц), менеджеры по продажам и работе с клиентами (83), машинисты (78), бухгалтеры (56), электромонтажники и электромонтеры (54), повара, пекари и кондитеры (53), а также слесари и сантехники (40 вакансий).

«Среди наиболее востребованных специалистов сильнее всего за год выросли зарплаты у водителей и экспедиторов — с 77 500 рублей до 128 000 рублей (+65%). Также значительно выросли зарплатные предложения для электромонтажников и электромонтеров: рост составил 47% — с 58 000 рублей до 85 000 рублей. На 33% увеличились зарплаты бухгалтеров — если в прошлом году работодатели готовы были платить таким сотрудникам 45 000 рублей, то сейчас — уже 60 000 рублей в месяц. Такая динамика говорит о конкуренции работодателей за сотрудников в сферах транспорта, финансов и рабочего персонала», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Среди остальных специалистов из топ-10 наиболее заметно за год выросли зарплаты у продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — сразу на 27%. Так, работодатели в Псковской области готовы платить таким специалистам в среднем 47 300 рублей против 37 200 рублей годом ранее. На 18% увеличились зарплатные предложения для менеджеров по продажам и работе с клиентами — до 80 000 рублей. При этом у машинистов и разнорабочих зарплаты выросли на 12% (до 104 000 и 148 500 рублей соответственно).