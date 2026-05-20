Сотрудники предприятия в Палкино попросили запустить кадровую программу для работников ЖКХ

Основную ресурсоснабжающую организацию округа - муниципальное предприятие «Палкинская передвижная механизированная колонна» - посетил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»
Вместе с главой округа Ольгой Потаповой и советником губернатора Псковской области Павлом Гомоном они встретились с коллективом предприятия и обсудили ключевые вопросы, которые сегодня стоят перед системой ЖКХ.
При этом основной проблемой, по словам депутата, остается кадровый вопрос. Средний возраст работников предприятия сегодня составляет около 59 лет. Многие специалисты обладают колоссальным опытом и фактически держат на себе важнейшие направления работы, но вопрос смены поколений в сфере ЖКХ становится все более острым.
На встрече также обсуждались возможные механизмы поддержки отрасли. В том числе прозвучало предложение проработать в рамках народной программы партии «Единая Россия» отдельный проект по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель» — для привлечения специалистов в сферу ЖКХ. Сегодня предприятиям коммунального комплекса все сложнее конкурировать за кадры, особенно в небольших муниципалитетах, заметил Александр Козловский.
Также коллектив поднимал вопрос необходимости дальнейшей модернизации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта сетей. Для многих районов это одна из базовых задач, напрямую влияющих на качество жизни людей, подчеркнул депутат.
Обсудили и ряд вопросов, которые волнуют жителей округа в целом. В частности, речь шла о необходимости общественной бани. Глава округа сообщила, что сейчас рассматриваются различные варианты реализации проекта совместно с инвесторами.
