Сотрудники предприятия в Палкино попросили запустить кадровую программу для работников ЖКХ

Основную ресурсоснабжающую организацию округа - муниципальное предприятие «Палкинская передвижная механизированная колонна» - посетил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с главой округа Ольгой Потаповой и советником губернатора Псковской области Павлом Гомоном они встретились с коллективом предприятия и обсудили ключевые вопросы, которые сегодня стоят перед системой ЖКХ.

«Именно это предприятие обеспечивает жителей теплом, водоснабжением и водоотведением. Сейчас для коллектива одна из главных задач — подготовка к предстоящему отопительному сезону», — отметил Александр Козловский.

При этом основной проблемой, по словам депутата, остается кадровый вопрос. Средний возраст работников предприятия сегодня составляет около 59 лет. Многие специалисты обладают колоссальным опытом и фактически держат на себе важнейшие направления работы, но вопрос смены поколений в сфере ЖКХ становится все более острым.

На встрече также обсуждались возможные механизмы поддержки отрасли. В том числе прозвучало предложение проработать в рамках народной программы партии «Единая Россия» отдельный проект по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель» — для привлечения специалистов в сферу ЖКХ. Сегодня предприятиям коммунального комплекса все сложнее конкурировать за кадры, особенно в небольших муниципалитетах, заметил Александр Козловский.

Также коллектив поднимал вопрос необходимости дальнейшей модернизации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта сетей. Для многих районов это одна из базовых задач, напрямую влияющих на качество жизни людей, подчеркнул депутат.

Обсудили и ряд вопросов, которые волнуют жителей округа в целом. В частности, речь шла о необходимости общественной бани. Глава округа сообщила, что сейчас рассматриваются различные варианты реализации проекта совместно с инвесторами.