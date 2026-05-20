Ведущей фестиваля красоты в Великих Луках станет действующая Миссис Россия

Ведущей фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» станет действующая Миссис Россия Екатерина Семенова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

До большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» остается чуть больше недели. Финалистки оттачивают все выходы и сценарные разработки.

Ведущей финального шоу будет действующая Миссис Россия-2026 — Екатерина Семенова, которая вместе с директором фестиваля Николаем Королевым и проведет большой финал в Великих Луках.

Специальными гостями станут президент фонда «Планета женщин», директор «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина, рекордсмен книги рекордов Гинесса — Дмитрий Датмэн, королевский шоу-балет «Баккара», победитель проекта «Молодые ножи. Новая кровь» Владислав Павлов и другие выдающиеся личности.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Мероприятие планируется в формате шоу с гала-ужином.

В финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» вышли 19 женщин.