Присяжные заседатели участвуют в суде над великолучанином, которого обвиняют в убийстве и сокрытии трупа

Невельский районный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении жителя города Великие Луки, который обвиняется в убийстве женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривается судом с участием коллегии присяжных заседателей.

Согласно предъявленному обвинению, великолучанин 6 апреля 2024 года, находясь на берегу озера Жеребенец в районе деревни Борки Невельского района, в ходе ссоры с ранее ему знакомой женщиной не менее 36 раз ударил ее руками, деревянной палкой, молотком и колюще-режущим предметом, причинив множественные телесные повреждения, которые закончились смертельным исходом.

Подсудимый с целью сокрытия следов совершённого преступления сбросил труп женщины с грузом в озеро Жеребенец.

