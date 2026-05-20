«Студенты года» поделились с главой Пскова идеями по развитию городской среды

На встрече с главой Пскова Борисом Елкиным победители конкурса «Студент года города Пскова» предложили решения для развития городской среды, обратили внимание на успешные практики соседних городов и полезный опыт других стран, обсудили, как их можно адаптировать к особенностям Пскова, его богатой истории и потребностям жителей, сообщил Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: глава города Пскова Борис Елкин / Max

«С большим удовольствием хочу поделиться впечатлениями от встречи с победителями конкурса «Студент года города Пскова». Было по-настоящему вдохновляюще пообщаться с ними в неформальной обстановке за завтраком и обсудить идеи по улучшению нашего города — те самые инициативы, которые ребята описали в своих финальных эссе на конкурсе», — отмечает Борис Елкин.

Студенты предложили свежие решения для развития городской среды, обратили внимание на успешные практики соседних городов и полезный опыт других стран. Ребята не просто делились идеями, а продумывали, как их можно адаптировать к особенностям Пскова, его богатой истории и потребностям жителей.

«Я убежден, что сотрудничество с нашей талантливой молодежью — важный шаг к динамичному развитию города. Некоторые из озвученных предложений мы решили проработать подробнее — ребята дооформят идеи, чтобы потом обсудить их детально», — комментирует Борис Елкин.





«Псков — город с тысячелетней историей, и именно энергия молодежи помогает ему оставаться живым, современным и привлекательным для жизни», — отмечает Борис Елкин.

Напомним, итоги конкурса «Студент года города Пскова» подвели 23 апреля в Пскове.