В сквере на площади Калинина в Великих Луках установят детское игровое оборудование

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Великих Луках ведутся работы по благоустройству территорий в сквере у дома №1 на площади Калинина и в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина». В сквере на площади Калинина ожидается поставка детского игрового оборудования и укладка прорезиненного основания, а в сквере напротив кинотеатра «Родина» - поставка малых архитектурных форм и оборудования, сообщили в администрации города Великие Луки.

В сквере у дома №1 на площади Калинина проведены работы по замене поврежденных участков брусчатки, демонтажу старых игровых элементов, подготовительные работы по устройству площадки для нового игрового комплекса.

В сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина» проведены работы по демонтажу поврежденного покрытия и выборке грунта. В данный момент проводятся работы по установке бордюрного камня, а также ведутся подготовительные работы по устройству линий освещения.

В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Великих Луках обновили городской пляж, на территории которого установили свыше десятка лавочек, деревянные беседки, раздевалки, туалеты, а также ограждение для детской зоны купания. Для удобства и безопасности отдыхающих сделано уличное освещение — установлены опоры со светодиодными светильниками, а для любителей активного отдыха появились велопарковки и спортивные площадки.



Новый вид обрела пешеходная зона у дома №86а на проспекте Гагарина. Здесь обустроили дорожки, смонтировали два пешеходных мостика через речку Ситовку, установили световые опоры, скамейки и урны. Также создана новая парковочная площадка.

В настоящее время проходит голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году. Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут все жители старше 14 лет.

Напомним, до 1 миллиона сможет получить самый активный муниципалитет Псковской области в голосовании по ФКГС.