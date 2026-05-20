Россиянам напомнили, кто получит повышенную зарплату в мае

Повышенную зарплату в мае смогут получить сотрудники, которые выходили на работу в майские праздники. Об этом 20 мая сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Кантемира Гусова МГЮА Ирина Шестерякова.

«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере», — сказала она «РИА Новости».

По словам эксперта, правило касается работников на окладе, сотрудников с почасовой и сдельной оплатой, а также тех, кто трудится по сменному графику. Двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы. Ирина Шестерякова уточнила, что конкретный размер выплат может быть закреплен в коллективном договоре, локальных актах компании или трудовом договоре.

При этом сотрудник может вместо повышенной оплаты выбрать дополнительный день отдыха. В таком случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается. Эксперт добавила, что привлекать сотрудников к работе в выходные и праздничные дни можно по письменному распоряжению работодателя и, как правило, с письменного согласия работника.