 
Общество

Россиянам напомнили, кто получит повышенную зарплату в мае

0

Повышенную зарплату в мае смогут получить сотрудники, которые выходили на работу в майские праздники. Об этом 20 мая сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени Кантемира Гусова МГЮА Ирина Шестерякова.

«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере», — сказала она «РИА Новости».

По словам эксперта, правило касается работников на окладе, сотрудников с почасовой и сдельной оплатой, а также тех, кто трудится по сменному графику. Двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы. Ирина Шестерякова уточнила, что конкретный размер выплат может быть закреплен в коллективном договоре, локальных актах компании или трудовом договоре.

При этом сотрудник может вместо повышенной оплаты выбрать дополнительный день отдыха. В таком случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается. Эксперт добавила, что привлекать сотрудников к работе в выходные и праздничные дни можно по письменному распоряжению работодателя и, как правило, с письменного согласия работника.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026