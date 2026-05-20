Николай Алексеев: До «Героев земли Псковской» я думал, что власть далека от нас

Мнение о работе органов власти изменилось у ветерана специальной военной операции Николая Алексеева после участия в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Об этом он рассказал в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я думал, что власть немного далека от нас. Но когда я начал стажироваться, я понял, что власть готова слышать людей. Существует много "горячих линий", обратной связи, платформ, чтобы люди могли обращаться. Если раньше относился к чиновникам, может быть, как к каким-то бюрократам, то сейчас я понял, что это люди, которые работают с высокой ответственностью, они ежедневно решают задачи конкретных жителей, они всегда готовы пойти навстречу. Я убедился в этом на себе, когда я получил поддержку своего проекта, я такого даже не ожидал. Я хочу сказать о том, что если есть какие-то конкретные проблемы, всегда можно обратиться к тем людям, которые находятся во власти, и они вам всегда ответят», – сказал Николай Алексеев.

Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.