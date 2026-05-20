 
Общество

Николай Алексеев: До «Героев земли Псковской» я думал, что власть далека от нас

0

Мнение о работе органов власти изменилось у ветерана специальной военной операции Николая Алексеева после участия в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Об этом он рассказал в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я думал, что власть немного далека от нас. Но когда я начал стажироваться, я понял, что власть готова слышать людей. Существует много "горячих линий", обратной связи, платформ, чтобы люди могли обращаться. Если раньше относился к чиновникам, может быть, как к каким-то бюрократам, то сейчас я понял, что это люди, которые работают с высокой ответственностью, они ежедневно решают задачи конкретных жителей, они всегда готовы пойти навстречу. Я убедился в этом на себе, когда я получил поддержку своего проекта, я такого даже не ожидал. Я хочу сказать о том, что если есть какие-то конкретные проблемы, всегда можно обратиться к тем людям, которые находятся во власти, и они вам всегда ответят», – сказал Николай Алексеев.

Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026