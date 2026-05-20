 
Общество

В ходе «Пангеи» в Псковской области из незаконного оборота изъяли более 8 кг таблеток

0

Участие в проведении федерального оперативно-профилактического мероприятия «Пангея» приняли сотрудники полиции, таможенных органов, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения, а также УФСБ России по Псковской области в период с 16 по 20 марта текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Операция осуществлялась с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере оборота лекарственных средств, в том числе в сети «Интернет», фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных, незаконно ввезенных лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий, биологически активных добавок, установления недобросовестных производителей, распространителей фармацевтической продукции, а также организаций, выполняющих работу или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках операции на территории Псковской области проведено более 140 мероприятий. Организовывались проверки розничной сети аптек, осуществлялся мониторинг сети «Интернет». В результате выявлены 83 сайта, осуществляющих дистанционные продажи незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов.

Информация о 39 интернет-ресурсах, нарушающих действующее законодательство, передана в органы, уполномоченные рассмотреть данные материалы для принятия соответствующих мер к их блокировке.

Таможенные органы Псковской области из незаконного оборота изъяли более восьми килограммов таблеток.

Работа по противодействию преступлениям в сфере фармацевтической деятельности, в частности, связанным с незаконным оборотом в сети «Интернет» лекарственных средств и медицинских изделий, будет продолжена, заверили в УМВД. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026