В ходе «Пангеи» в Псковской области из незаконного оборота изъяли более 8 кг таблеток

Участие в проведении федерального оперативно-профилактического мероприятия «Пангея» приняли сотрудники полиции, таможенных органов, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения, а также УФСБ России по Псковской области в период с 16 по 20 марта текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Операция осуществлялась с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере оборота лекарственных средств, в том числе в сети «Интернет», фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных, незаконно ввезенных лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий, биологически активных добавок, установления недобросовестных производителей, распространителей фармацевтической продукции, а также организаций, выполняющих работу или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках операции на территории Псковской области проведено более 140 мероприятий. Организовывались проверки розничной сети аптек, осуществлялся мониторинг сети «Интернет». В результате выявлены 83 сайта, осуществляющих дистанционные продажи незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов.

Информация о 39 интернет-ресурсах, нарушающих действующее законодательство, передана в органы, уполномоченные рассмотреть данные материалы для принятия соответствующих мер к их блокировке.

Таможенные органы Псковской области из незаконного оборота изъяли более восьми килограммов таблеток.

Работа по противодействию преступлениям в сфере фармацевтической деятельности, в частности, связанным с незаконным оборотом в сети «Интернет» лекарственных средств и медицинских изделий, будет продолжена, заверили в УМВД.