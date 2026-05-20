Сотрудники великолукского завода «ЗЭТО» победили в конкурсе «Лучший по профессии»

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станка с ЧПУ» (фрезерная группа) завершился в Псковской области. Семь конкурсантов приняли участие в соревнованиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Изображение создано нейросетью

Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки — от наладки оборудования до изготовления деталей сложной конфигурации

Победителями конкурса стали сотрудники великолукского предприятия ЗАО «ЗЭТО». Первое место с результатом 338 баллов занял Андрей Шлындов. Второе место — у Александра Титова (336 баллов). Третье место завоевал Станислав Яцукович (332 балла).

Конкурсантам предстояло выполнить пять модулей: подготовку заготовки и режущего инструмента (до 20 минут), привязку режущего инструмента (до 40 минут), чтение чертежа с простановкой предельных отклонений (до 10 минут), изготовление детали по предоставленной управляющей программе (до 2 часов) и контроль размеров готового изделия.

Максимальная сумма баллов за практическую часть составляла 269. Теоретическая часть оценивалась отдельно. При равном количестве баллов преимущество получал тот, кто быстрее справлялся с практикой. Уровень сложности заданий соответствовал не ниже пятого разряда работ, а требования к стажу участников — не менее трёх лет опыта по профессии (в том числе по смежным).

Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, совершенствования профессиональных знаний и навыков, а также содействия росту квалификации кадров. Организатором регионального этапа выступает министерство труда и занятости Псковской области при поддержке кадрового центра «Работа России».