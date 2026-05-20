Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах

В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. В частности, теперь пассажиры не смогут брать с собой в дорогу особенно мощные устройства, а также заряжать пауэрбанки во время полета. Это следует из обновленных норм, опубликованных 20 мая Минтрансом РФ.

«Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно», — указано на канале министерства в мессенджере «Макс». 

Ведомство предупредило, что пауэрбанк должен находиться в доступном месте под контролем владельца. В багаже провоз аккумуляторов также запрещен — их нужно брать только в ручную кладь, пишут «Известия».

Емкость пауэрбанков, которые можно взять в салон, также отрегулирована. В частности, аккумуляторы до 100 Ватт-час можно провозить беспрепятственно, а перевозку батарей от 100 до 160 Ватт-час придется согласовывать с авиакомпанией. Брать с собой пауэрбанки емкостью более 160 Ватт-час в салон запрещено.

Пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза пауэрбанков согласно нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

«Аэрофлот» ввел новые правила провоза пауэрбанков на борту 6 мая. Отмечалось, что помимо запрета сдавать пауэрбанки в багаж их также будет нельзя заряжать на борту и использовать во время взлета, руления и посадки. Ранее такое же решение приняли авиакомпании «Россия», «Победа» и S7. После, 7 мая, Smartavia стала пятым российским авиаперевозчиком, объявившим о смене правил перевозки пауэрбанков на борту самолета.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 17 апреля сообщило, что в настоящее время нет оснований для полного запрета провоза пауэрбанков на борту самолетов.

