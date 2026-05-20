 
Общество

Пилотные проекты использования нейросетей в судах запустили в России

0

В России запущены пилотные проекты применения нейронных сетей для снижения нагрузки на судей. Об этом 20 мая сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции.

«Для этого в том числе пилотируются наиболее приемлемые для отечественной судебной системы решения по автоматизации процессуальных задач с использованием нейронных сетей», — приводит слова Краснова «Российская газета».

По его словам, принципиально важно, что решение всегда принимает человек, а искусственный интеллект (ИИ) может взять на себя только рутинную работу. Главные цели внедрения цифровых технологий — сделать правосудие более удобным и доступным для граждан, а также освободить судей от не свойственных им обязанностей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026