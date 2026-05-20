Пилотные проекты использования нейросетей в судах запустили в России

В России запущены пилотные проекты применения нейронных сетей для снижения нагрузки на судей. Об этом 20 мая сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции.

«Для этого в том числе пилотируются наиболее приемлемые для отечественной судебной системы решения по автоматизации процессуальных задач с использованием нейронных сетей», — приводит слова Краснова «Российская газета».

По его словам, принципиально важно, что решение всегда принимает человек, а искусственный интеллект (ИИ) может взять на себя только рутинную работу. Главные цели внедрения цифровых технологий — сделать правосудие более удобным и доступным для граждан, а также освободить судей от не свойственных им обязанностей.