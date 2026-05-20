Yadro и ИТ-холдинг Т1 договорились сотрудничать в области инфраструктурных решений

Российская технологическая компания Yadro (входит в ИКС Холдинг) и ИТ-холдинг T1 подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась на конференции ЦИПР-2026.
Стороны договорились развивать программно-аппаратные комплексы (ПАКи), инфраструктурные решения и совместные коммерческие предложения для корпоративных и государственных заказчиков.
Соглашение охватывает два направления. Первое связано с развитием программно-аппаратных комплексов DION.Rooms для оборудования переговорных комнат на базе клиентских устройств Kvadra. Второе направление предусматривает совместную проработку enterprise-решений Yadro для корпоративных заказчиков: серверных платформ, систем хранения данных и инфраструктуры для ресурсоемких вычислительных задач. Стороны планируют обмениваться технологической экспертизой, апробировать новые решения и формировать совместные коммерческие предложения для клиентов.
В рамках направления корпоративных коммуникаций Yadro станет сертифицированным поставщиком клиентских устройств Kvadra для ПАК DION.Rooms. В состав решения войдут мини-ПК Kvadra TAU mini и планшет Kvadra_T — устройства из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.
ПАК DION.Rooms входит в линейку решений платформы корпоративных коммуникаций DION, которую развивает ИТ-холдинг Т1. Решение позволяет организовать работу переговорных комнат: видеоконференцсвязь, отображение статуса помещения и управление встречами. Формат ПАК сокращает срок внедрения до одного дня и снижает затраты на подбор, интеграцию и сопровождение отдельных компонентов.
Enterprise-направление соглашения предусматривает совместную проработку инфраструктурных решений для серверных нагрузок, систем хранения данных, анализа данных, ИИ и высокопроизводительных вычислений. В этой части могут рассматриваться серверные платформы Yadro, включая G4208P G3, конфигурации с графическими ускорителями, а также подходы к энергоэффективности и охлаждению вычислительной инфраструктуры.
Партнерство позволит заказчикам заранее проверять совместимость оборудования, ПО и сервисной модели, снижать интеграционные риски и быстрее переходить от пилотных проектов к промышленному внедрению.
Соглашение станет основой для совместных пилотных проектов, апробации технологий и подготовки коммерческих предложений для крупных заказчиков. Конкретные проекты и обязательства сторон будут определяться в ходе будущего сотрудничества.