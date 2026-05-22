В РФ примерно 12 млн человек страдают сердечной недостаточностью — Жанна Шлосберг

Поздняя диагностика сердечной недостаточности снижает эффективность лечения и увеличивает нагрузку на здравоохранение. Об этом рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг в эфире радио ПЛН FM.

По её словам, одной из главных проблем остаётся то, что ранние симптомы заболевания, такие как слабость и снижение переносимости физической нагрузки, часто воспринимаются пациентами и их родственниками как естественные возрастные изменения.

«Наиболее распространённые симптомы, такие как одышка при привычной нагрузке, быстрая утомляемость, отёки ног, часто остаются без внимания или списываются на старость. Это приводит к тому, что диагноз ставится слишком поздно, когда болезнь уже прогрессирует», — пояснила Жанна Шлосберг.

Врач подчеркнула, что поздняя диагностика и нерациональная терапия способствуют увеличению числа госпитализаций, что не только ухудшает качество жизни пациентов, но и значительно повышает нагрузку на систему здравоохранения и увеличивает экономические издержки для общества в целом.

«В России примерно 12 миллионов человек страдают сердечной недостаточностью, а ежегодно в когорту пациентов с этим диагнозом попадают около 170 тысяч новых пациентов. Заболеваемость сердечной недостаточностью у нас одна из самых высоких в мире, и мы находимся в так называемой красной зоне по шкале сердечно-сосудистых рисков», — отметила эксперт.

Инфографику предоставила Жанна Шлосберг

Она добавила: «Раннее выявление и своевременное начало лечения позволяют не только продлить жизнь, но и существенно улучшить её качество. Современные методы терапии и диспансеризация дают шанс на успешный контроль заболевания».

Гостья студии также обратила внимание на важность информирования населения о симптомах и факторах риска сердечной недостаточности, а также на необходимость регулярных обследований, особенно для людей старше 65 лет. Она призвала не игнорировать первые признаки болезни и обращаться к врачам при появлении одышки, отёков или быстрой утомляемости.

Ежегодно в России проводятся Дни знаний о хронической сердечной недостаточности с целью повышения осведомленности населения о симптомах заболевания, важности ранней и точной диагностики, а также необходимости своевременного лечения. В этом году во многих регионах основные мероприятия проходят в мае. 

