IТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли

ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс договорились о технологическом сотрудничестве в области компьютерного зрения и видеоаналитики для инфраструктурных проектов. Партнерство направлено на разработку и внедрение интеллектуальных решений для транспорта, где требования к точности распознавания и устойчивости особенно важны. В рамках проекта компании будут совместно работать над внедрением и развитием системы компьютерного зрения и видеоаналитики, которая способна верно идентифицировать 99,9% объектов (людей, транспорт, вагоны, оборудование, аномалии и т. д.).
По оценкам отраслевых аналитиков, мировой рынок видеоаналитики и систем компьютерного зрения растет двузначными темпами — порядка 19,5% ежегодно в горизонте до 2030 года. Один из драйверов этого роста — транспортно-логистическая отрасль. По данным исследования Т1 «Пульс цифровизации» 2025 г., она занимает третье место в российской экономике по инвестициям в искусственный интеллект, при этом компьютерное зрение уже используют более 70% компаний, где внедрены ИИ-технологии.
Основой для сотрудничества Т1 и Когнитив Солюшнс стал один из совместных проектов в транспортной сфере. В центре внедрения — решение на основе компьютерного зрения, которое автоматически распознает объекты (людей, транспорт, вагоны, оборудование, аномалии и т. д.) с точностью до 99,9%. Она надежно работает даже при наличии загрязнений, плохой погоде, нетипичных ракурсах и меняющемся освещении. Идентификацию и анализ можно автоматизировать с помощью существующей системы видеонаблюдения, не внося изменений в инженерную инфраструктуру объекта.
В рамках проекта ИТ-холдинг отвечает за инженерную интеграцию, архитектурное проектирование, вычислительную и сетевую инфраструктуру, а также за встраивание новых решений в действующий ИТ-ландшафт клиента. Опыт Т1 в реализации масштабных цифровых проектов позволяет переводить технологии искусственного интеллекта из пилотного режима в промышленную эксплуатацию с понятными требованиями к надежности, отказоустойчивости и последующему масштабированию.
Когнитив Солюшнс, в свою очередь, обеспечивает технологическое ядро проекта. Компания обладает глубокой экспертизой в разработке алгоритмов искусственного интеллекта, систем компьютерного зрения и инструментов адаптации нейросетевых моделей под нестандартные производственные сценарии. Важным преимуществом решения становится возможность дообучения моделей на данных конкретного заказчика, что повышает точность распознавания.