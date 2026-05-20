Мемориальную доску Герою России Антону Савченко открыли в Острове

Мемориальную доску Герою России Антону Савченко торжественно открыли в островской гимназии сегодня, 20 мая. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ канал Max

«Герой России, которого все знают, как иерея Антония Савченко, учился в островской гимназии. Занимался общественной работой, спортом, дружил со сверстниками. А потом, уже будучи известным батюшкой, ушёл на фронт, чтобы там быть полезным своей Родине. 12 мая 2025 года 32-летний иерей Антоний погиб во время исполнения пастырских обязанностей в зоне проведения СВО. Будучи раненым, он стал выносить из разбомбленного помещения своих товарищей. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Савченко Антону Олеговичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», - отметил глава округа.

На памятном митинге присутствовали родители погибшего героя, супруга и дети, ученики и педагоги гимназии, представители органов местного самоуправления, Собрания депутатов округа, островского военного комиссариата, филиала фонда «Защитники Отечества».

Право открыть мемориальную доску предоставили отцу Олегу и супруге героя. Благочинный Островского церковного округа отец Роман совершил заупокойную литию.

«Отец Антоний — уроженец нашего города. Он выполнял пастырские задачи, наставляя своих однополчан в самые трудные минуты. Это может сделать только человек с большим авторитетом и сильный духом, как отец Антоний. Не надо забывать своих героев, героев нашей земли. Пока мы помним, они живы!» - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Также на митинге предоставили слово маме Героя - Светлане.

«Сегодня для всех нас очень значимый день увековечивания памяти нашего сына Антона, который погиб, защищая своих товарищей, свою Родину. Он был обыкновенным мальчишкой, но он никогда никого не подводил. И совершая свой осознанный подвиг, он понимал, что его будут помнить его близкие, все вы!» — сказала она.