 
Общество

Подготовка к реализации 27 проектов ТОС проходит в Пушкиногорском округе

0

Ход проведения контрактации по проектам ТОС, являющимися победителями регионального конкурса, обсудили сегодня на рабочем совещании. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём канале Max. 

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ канал Max

«В настоящее время подходят к завершению процедуры по определению подрядчиков по ряду проектов, часть проектов - в стадии подготовки сметной документации. Каждый из 27 проектов-победителей в работе, и в самое ближайшее время начнем их реализацию», - рассказала глава округа. 

Помимо этого, на совещании подвели итоги конкурса «Лучший проект ТОС Пушкиногорского муниципального округа». Победителем этого года стал ТОС «Михново», который в этом году подготовил для участия в региональном конкурсе четыре проекта.

 

«Проект "Вода для всех", инициированный активистами ТОС  «Михново», по решению комиссии, стал победителем районного конкурса и получит муниципальное финансирование на решение вопросов водоснабжения. В прошлом году жители вновь образованного ТОС в Михново впервые поучаствовали и победили в региональном конкурсе, а в этом году результат ещё более впечатляет - 3 региональных победы и муниципальная», - отметила Оксана Филиппова. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026