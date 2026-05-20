Подготовка к реализации 27 проектов ТОС проходит в Пушкиногорском округе

Ход проведения контрактации по проектам ТОС, являющимися победителями регионального конкурса, обсудили сегодня на рабочем совещании. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём канале Max.

«В настоящее время подходят к завершению процедуры по определению подрядчиков по ряду проектов, часть проектов - в стадии подготовки сметной документации. Каждый из 27 проектов-победителей в работе, и в самое ближайшее время начнем их реализацию», - рассказала глава округа.

Помимо этого, на совещании подвели итоги конкурса «Лучший проект ТОС Пушкиногорского муниципального округа». Победителем этого года стал ТОС «Михново», который в этом году подготовил для участия в региональном конкурсе четыре проекта.

«Проект "Вода для всех", инициированный активистами ТОС «Михново», по решению комиссии, стал победителем районного конкурса и получит муниципальное финансирование на решение вопросов водоснабжения. В прошлом году жители вновь образованного ТОС в Михново впервые поучаствовали и победили в региональном конкурсе, а в этом году результат ещё более впечатляет - 3 региональных победы и муниципальная», - отметила Оксана Филиппова.