Этап Всероссийской игры «Семейная зарница» пройдёт в Псковской области 29–30 мая

Региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница» в Псковской области пройдет 29–30 мая. Игра объединит семейные команды в творческих и военно-спортивных испытаниях под эгидой нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие приурочат к международным спортивным состязаниям «Время героев», которые состоятся на полигоне «Завеличье» под Псковом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийская игра «Семейная зарница» проводится Движением Первых, движением «Юнармия», государственным фондом «Защитники Отечества» и центром «ВОИН» при поддержке Министерства обороны России и Росмолодежи.

Игра включает комплекс состязаний спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми и проходит в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и всероссийский финал. В муниципальном этапе, который в Псковской области продолжается до 28 мая, принимают участие команды, сформированные администрациями муниципальных округов совместно с региональными филиалами фонда «Защитники Отечества».

К участию допускаются команды из четырех человек: двух взрослых, состоящих в браке или имеющих родственные связи, и двух подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Региональный этап пройдет в двухдневном формате. В первый день семьи покажут себя в творческом конкурсе на базе регионального Дома молодёжи в Пскове, где участников ждут творческие задания и презентации команд.

Во второй день программа продолжится на полигоне «Завеличье», где для семей организуют военно-спортивную тактическую игру в рамках открытого дня международных состязаний «Время героев». На одной площадке с крупным международным турниром по стрельбе и военно-прикладным дисциплинам семьи смогут окунуться в атмосферу полевых учений, пройти тактические этапы и познакомиться с интерактивными и спортивными зонами, подготовленными для гостей.

Напомним, международные состязания «Время героев» пройдут на полигоне «Завеличье» с 27 по 31 мая. В программу войдут всероссийские соревнования по пневматическому пистолету и карабину, чемпионат Псковской области по практической стрельбе на Кубок губернатора и военно-спортивные игры «Наследники Победы». Впервые заявлены соревнования «Стальной характер» для ветеранов специальной военной операции, а также состязания по стендовой и пулевой стрельбе среди охотников Псковской области.