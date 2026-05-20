7 тысяч человек проголосовали за территории для благоустройства в Псковском районе

Больше 7 тысяч голосов отдали жители Псковского муниципального округа при определении территорий для благоустройства на 2027 год в рамках программы ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Max

В этом сезоне с учетом мнения граждан на голосование были вынесены семь территорий.

Проголосовать могут все желающие самостоятельно по ссылке или с помощью волонтеров Центра добровольчества.

«На территории муниципального округа аттестованы и ежедневно работают в общественных и присутственных местах 62 человека. Бейдж, брендированный жилет и доброжелательность – это то, по чему вы можете их узнать. Их задача – помочь вам с технической точки зрения сделать выбор. А какой территории отдать предпочтение – дело исключительно вашего выбора», - отметила Наталья Федорова.

Голосование продлится до 12 июня.