Как оставаться счастливыми всегда, рассказали псковичам

Когнитивно-поведенческий психолог Анастасия Рочева провела для читателей Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени И. И. Василёва тренинг «Что делает нас счастливыми, и как не потерять счастье в большом городе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Участники тренинга узнали, как жизнь в городе высасывает удовлетворённость своим существованием, и что можно сделать, чтобы несмотря на постоянную занятость и спешку не терять позитивный настрой.

Спикер выделила четыре составляющие хорошего психологического самочувствия: наличие поддерживающих отношений с друзьями и близкими, возможность восстанавливать свои силы, умение контролировать ситуацию, а также осознание смысла своей жизни как понимание, ради чего вам приходится напрягаться.

По словам Анны Рочевой, чувствовать себя счастливыми людям мешает постоянная гонка, обесценивание простых радостей, стремление быть удобными для всех, кроме себя самих, недостаток отдыха, привычка сравнивать себя с другими и пассивное ожидание удачи, а не вдумчивое и поступательное движение к намеченным целям.

Чтобы поддерживать себя в норме, психолог рекомендовала замедляться: хотя бы 15 минут в день проводить без телефона, иногда поесть без спешки и позволить себе пройтись по улице, никуда не торопясь. Важно также меньше сравнивать себя с окружающими и не завидовать чужой «идеальной» жизни в соцсетях, потому что у каждого свои проблемы, а счастье – это не безоблачная жизнь, лишённая любых неприятностей, а умение с этими неприятностями справляться.

Анна Рочева также советует не только беречь связи, но и относиться к ним неформально. А это значит, что вы должны уделять время тому, чтобы вникать в проблемы своих друзей и близких, поддерживать их в критических ситуациях, и тогда они тоже не оставят вас в трудную минуту.

Важно, кроме того, научиться контролировать происходящее настолько, насколько это возможно, а не пускать на самотёк. И каждый день спрашивать себя: «Что я могу сделать сегодня хотя бы на 10% лучше, чем вчера?».