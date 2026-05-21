 
Общество

У российских мужчин на 7% чаще стали выявлять бесплодие

У россиян на 6,9% чаще стали выявлять бесплодие, а у россиянок — на 5,5%, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата.

Среди мужчин в 2020–2024 годах заболеваемость увеличилась с 30,6 тыс. поставленных диагнозов в год до 32,7 тыс. У женщин этот показатель составил 232,9 и 245,8 тыс. соответственно.

Тенденция продолжилась и в 2025 году. В частности, рост заболеваемости зафиксировали в Сахалинской и Костромской областях, сообщили редакции в региональных минздравах.

Чисто женский фактор выявляют чаще всего: примерно в 35% случаев, рассказала репродуктолог клиники «Мать и дитя» Мария Милютина. На втором месте — в примерно 30% случаев — сочетанное бесплодие, когда проблемы есть и у мужчины, и у женщины. А в 25% случаев выявляют чисто мужской фактор.

«Если раньше главной причиной бесплодия была непроходимость маточных труб, то сейчас это скорее связано с эндометриозом (разрастанием ткани, похожей на внутреннюю оболочку матки, вне ее полости. — Ред.), проблемами овуляции, мужским фактором, аномалиями развития матки», — сказала врач.

По словам Милютиной, бесплодие — не приговор и в большинстве случаев можно добиться зачатия после лечения.

