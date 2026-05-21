Число мошенничеств с летней подработкой выросло на треть - эксперты

Мошенники начали активнее использовать рынок временной занятости для кражи персональных данных и денег россиян. Число подобных схем в январе–апреле 2026 года выросло примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали эксперты в сфере информационной безопасности.

Как пояснил директор центра противодействия мошенничеству компании Информзащита Павел Коваленко, злоумышленники копируют вакансии реальных компаний, создают фальшивые аккаунты HR-менеджеров и переводят общение с соискателями в мессенджеры. Там жертв просят предоставить паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты или коды из СМС якобы для «быстрого оформления». пишут «Известия».

По его словам, около 41% инцидентов связаны с фишинговыми анкетами работодателей. Еще 27% случаев приходятся на схемы с предоплатой — оплатой медкнижек, спецодежды или доступа к сменам. После перевода денег аккаунты «работодателей» исчезают.

Руководитель департамента киберразведки компании Бастион Константин Ларин отметил, что чаще всего мошенники используют вакансии курьеров, складских работников, промоутеров и обслуживающего персонала. По его словам, соискатели в таких случаях принимают решение быстро и реже проверяют работодателя.

Председатель координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил, что злоумышленников все чаще интересует не разовый перевод денег, а доступ к цифровой личности пользователя, включая аккаунты на «Госуслугах». Это позволяет оформлять микрозаймы и совершать операции от имени граждан.

Он также отметил, что на фоне дефицита кадров работодатели начали завышать зарплаты в вакансиях массового персонала. В объявлениях для грузчиков и складских работников нередко указываются доходы в 250–300 тысяч рублей, однако фактический заработок обычно составляет около 100–120 тысяч рублей.