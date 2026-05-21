 
Общество

Россиянам стали втрое чаще отказывать в списании долгов при банкротстве

0

Количество отказов в освобождении граждан от долгов по итогам банкротства в I квартале 2026 года выросло в 2,6 раза год к году — до рекордных 2,2 тыс., подсчитали в «Федресурсе». При этом число судебных банкротств увеличилось на 14% (до 137 тыс.), внесудебных — на 5% (до 16,4 тыс.).

Эксперты связывают резкий рост отказов с ужесточением подходов судов, активизацией кредиторов и увеличением доли недобросовестных должников, которые берут кредиты без намерения отдавать.

Теперь суды оценивают добросовестность должника: честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги или создавал фиктивную задолженность перед родственниками, — нет. Отказ в списании носит необратимый характер, повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно, пишут «Известия».

Число отказов продолжит расти в ближайшие два года, хотя и более умеренными темпами, считают эксперты. Однако добросовестные заемщики, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, по-прежнему могут рассчитывать на освобождение от долгов. Альтернативой остается диалог с кредиторами: реструктуризация, кредитные каникулы и дисконтирование долга.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026