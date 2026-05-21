Россиянам стали втрое чаще отказывать в списании долгов при банкротстве

Количество отказов в освобождении граждан от долгов по итогам банкротства в I квартале 2026 года выросло в 2,6 раза год к году — до рекордных 2,2 тыс., подсчитали в «Федресурсе». При этом число судебных банкротств увеличилось на 14% (до 137 тыс.), внесудебных — на 5% (до 16,4 тыс.).

Эксперты связывают резкий рост отказов с ужесточением подходов судов, активизацией кредиторов и увеличением доли недобросовестных должников, которые берут кредиты без намерения отдавать.

Теперь суды оценивают добросовестность должника: честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги или создавал фиктивную задолженность перед родственниками, — нет. Отказ в списании носит необратимый характер, повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно, пишут «Известия».

Число отказов продолжит расти в ближайшие два года, хотя и более умеренными темпами, считают эксперты. Однако добросовестные заемщики, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, по-прежнему могут рассчитывать на освобождение от долгов. Альтернативой остается диалог с кредиторами: реструктуризация, кредитные каникулы и дисконтирование долга.

