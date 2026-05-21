Более 800 псковичей уже получили пенсионные накопления разовой выплатой

В отличие от страховой пенсии, которая назначается только в виде ежемесячной выплаты, пенсионные накопления могут быть выплачены разово. На сегодняшний день такой вариант получения средств является наиболее распространенным. Основной поток обращений приходится на псковичей, у которых накопления формировались в течение непродолжительного периода и составили невысокую сумму, выплачиваемую полностью за один раз. Всего с начала года отделение Социального фонда России по Псковской области назначило единовременную выплату для 820 жителей региона, средний размер которой составил более 81 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

По действующим правилам, пенсионные накопления оформляются в границах прежнего пенсионного возраста. Женщины получают средства начиная с 55 лет, мужчины — с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию обратиться за накоплениями можно и раньше этого возраста, но для этого должны быть необходимые пенсионные коэффициенты и стаж. Сегодня это, напомним, 30 коэффициентов и 15 лет стажа. Начиная с 55 лет или 60 лет (для женщин и мужчин соответственно) требования по коэффициентам и стажу при назначении единовременной выплаты пенсионных накоплений не предъявляются.

«Получение накоплений является заявительной услугой и происходит только после того, как человек обратится за ней. Сделать это можно на портале госуслуг, а также в любой клиентской службе отделения СФР по Псковской области или многофункциональном центре, который оказывает такую услугу. Если накопления формирует негосударственный пенсионный фонд, подавать заявление на единовременную выплату — равно как и на любой другой вариант назначения пенсионных накоплений — следует не в Социальный фонд России, а в негосударственный пенсионный фонд», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Перечисление единовременной выплаты, согласно установленному порядку, осуществляется в течение двух месяцев после того, как вынесено решение о назначении средств. Такой срок необходим для всех процедур, связанных с отзывом накоплений из управляющей компании, в которой они инвестируются.

Также напомним, что на пенсионные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти человека его средства выплачивают правопреемникам, определенным по заявлению, либо в порядке очередности по закону. Они получают всю сумму накопленных средств, если человек при жизни не успел оформить их.

После оформления невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений гарантирован к выплате только в рамках срочной пенсионной выплаты.