Прокурор области и омбудсмен обсудили соблюдение прав и свобод псковичей

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провели рабочую встречу, на которой обсудили результаты ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод граждан в Псковской области, вопросы соблюдения законности и защиты прав жителей в регионе, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Дмитрий Шахов представил ежегодный доклад уполномоченного по правам человека и рассказал об основных показателях мониторинга соблюдения прав жителей Псковской области в 2025 году, а также о тематике обращений по итогам четырех месяцев 2026 года.

Как отметил псковский омбудсмен, большинство жителей региона в 2025 году волновали вопросы обеспечения личных и социальных прав. Отдельным вопросом, требующим повышенного внимания и оперативного реагирования, стали защита и восстановление прав военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

Если по итогам 2024 года таких обращений было 75%, то по итогам 2025 года доля таких обращений составила 83%. Уполномоченный по правам человека привел статистику, на какие органы власти чаще всего жаловались граждане в 2025 году: на территориальные органы федеральных органов власти — 56%, органы военного управления, включая военкоматы и командования воинских частей, — 37%, органы власти Псковской области — 4%, органы местного самоуправления — 3%. 4% от всех обращений поступило из учреждений УФСИН России по Псковской области по вопросам, связанным с условиями содержания, оплаты труда и оказания медпомощи.

Оперативное взаимодействие с органами прокуратуры, как подчеркнул Дмитрий Шахов, позволяет более эффективно отстаивать и защищать права жителей. Уполномоченный по правам человека в Псковской области поблагодарил лично прокурора региона Андрея Мошкова и сотрудников прокуратуры за совместную работу по защите и восстановлению прав граждан.

«Особенно приятно отметить, что по значительному большинству вопросов, в том числе защите прав мобилизованных, контрактников, принимающих участие в СВО, и членов их семей, правозащитные позиции регионального омбудсмена и прокуратуры Псковской области совпадают», — сказал Дмитрий Шахов. Это же можно сказать и про осуществление совместных мероприятий по контролю за функционированием федеральной пенитенциарной системы, подчеркнул псковский омбудсмен.

Андрей Мошков и Дмитрий Шахов обстоятельно обсудили тему защиты экономических прав жителей региона, а также выявленные нарушения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере и принятые меры прокурорского реагирования, направленные на их восстановление. Особое внимание на встрече было уделено восстановлению прав граждан, пострадавших от телефонного мошенничества.

Прокурор области подробно остановился на проблемах в сфере защиты и восстановления прав граждан, связанных с деятельностью правоохранительных органов по незаконному отказу в возбуждении уголовных дел или их прекращению. Особое внимание, по словам Андрея Мошкова, в этой сфере направлено на усиление координирующей роли прокуратуры и отмене незаконных процессуальных решений, а также привлечении к ответственности сотрудников правоохранительных органов, виновных в неоднократном нарушении уголовно-процессуального закона.

В конце встречи Дмитрий Шахов пригласил областного прокурора принять участие в координационном совете уполномоченных по правам человека в СЗФО, который запланирован к проведению в городе Пскове в начале июля, и выступить с докладом о деятельности прокуратуры Псковской области по расследованию фактов геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Псковской области.