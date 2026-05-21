Игорь Иванов награждён нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах»

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов за плодотворную и активную работу в профсоюзах, большой вклад в становление, укрепление единства и развитие Федерации независимых профсоюзов России награждён нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Награждение состоялось в рамках заседания генерального Совета ФНПР. Высокую награду Игорь Иванов получил из рук председателя ФНПР Сергея Черногаева.

«Для меня это награда всей нашей региональной команды, большая честь и ответственность, стимул работать с ещё большей силой в защиту прав и законных интересов членов профсоюза! Служу трудовому народу и профсоюзам России!» – прокомментировал награждение Игорь Иванов.
Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

