Игорь Иванов награждён нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах»

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов за плодотворную и активную работу в профсоюзах, большой вклад в становление, укрепление единства и развитие Федерации независимых профсоюзов России награждён нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Награждение состоялось в рамках заседания генерального Совета ФНПР. Высокую награду Игорь Иванов получил из рук председателя ФНПР Сергея Черногаева.