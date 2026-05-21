На «Псковском вече» подвели итоги круглых столов и олимпиады по английскому языку

В рамках фестиваля «Псковское вече» курсанты образовательных организаций высшего образования приняли участие в научных мероприятиях – трех круглых столах и олимпиаде по английскому языку, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

По итогам работы круглого стола «Актуальные проблемы профессиональной подготовки сотрудников силовых структур для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах» победу одержал курсант академии ФСИН России Даниил Батуров.

Победителем круглого стола «Проблемы исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и применение иных мер уголовно-правового характера» стала курсант академии ФСИН России Евгения Примак.

 

В заседании круглого стола «Актуальные проблемы частного права в уголовно-исполнительной системе» лучшим признано выступление курсанта Владимирского юридического института ФСИН России Татьяны Богдановой, а также онлайн-выступление курсанта Санкт-Петербургского университета ФСИН России Даниила Луговых.

В олимпиаде по иностранному языку «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» победу одержал курсант Псковского филиала университета ФСИН России Илья Пронин.

