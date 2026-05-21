Участники фестиваля «Псковское вече» побывали в Псково-Печерском монастыре и Изборске

Участники фестиваля «Псковское вече» побывали в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и Изборске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

Заместитель начальника Псковского филиала университета ФСИН России Роман Иваняков организовал для гостей фестиваля культурно-познавательную программу с посещением монастыря с многовековой историей.

В ходе экскурсии участникам фестиваля рассказали об истории обители и пещерах, которые согласно монастырской летописи были открыты в 1392 году, и уже тогда там жили монахи – выходцы из Киево-Печерской лавры, которые укрывались от притеснения татаро-монголов.

В пещерах обучающиеся узнали о житии монахов, погребенных там, а также о том, что в 1473 году была освящена пещерная церковь Успения и с этого момента ведет летоисчисление монастырь, который ни разу за всю свою историю не закрывался.

Выйдя из пещер, гости поднялись на Святую гору – место уединения для монахов, где открывается панорамный вид на монастырь.

В Изборске, который впервые упоминается в «Повести временных лет» в 862 году, участники фестиваля побывали на Словенских ключах, берегах Городищенского озера, Труворовом городище, осмотрели достопримечательности Изборской крепости.

В филиале вуза отметили, что на этом культурно-познавательная программа для участников фестиваля не заканчивается: запланирована обзорная экскурсия по городу Пскову с посещением Кремля.