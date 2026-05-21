 
Общество

Участники фестиваля «Псковское вече» побывали в Псково-Печерском монастыре и Изборске

0

Участники фестиваля «Псковское вече» побывали в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и Изборске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Заместитель начальника Псковского филиала университета ФСИН России Роман Иваняков организовал для гостей фестиваля культурно-познавательную программу с посещением монастыря с многовековой историей. 

В ходе экскурсии участникам фестиваля рассказали об истории обители и пещерах, которые согласно монастырской летописи были открыты в 1392 году, и уже тогда там жили монахи – выходцы из Киево-Печерской лавры, которые укрывались от притеснения татаро-монголов. 

В пещерах обучающиеся узнали о житии монахов, погребенных там, а также о том, что в 1473 году была освящена пещерная церковь Успения и с этого момента ведет летоисчисление монастырь, который ни разу за всю свою историю не закрывался. 

Выйдя из пещер, гости поднялись на Святую гору – место уединения для монахов, где открывается панорамный вид на монастырь. 

В Изборске, который впервые упоминается в «Повести временных лет» в 862 году, участники фестиваля побывали на Словенских ключах, берегах Городищенского озера, Труворовом городище, осмотрели достопримечательности Изборской крепости.

В филиале вуза отметили, что на этом культурно-познавательная программа для участников фестиваля не заканчивается: запланирована обзорная экскурсия по городу Пскову с посещением Кремля.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026