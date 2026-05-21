 
Общество

Жители Псковской области смогут проверить свои аграрные знания с 26 по 30 мая

0

С 26 по 30 мая по всей стране во второй раз пройдёт всероссийская акция по проверке аграрных знаний «Агродиктант-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия». Участникам предстоит ответить на 30 вопросов – от истории земледелия до современных агротехнологий. 

В Псковской области главными площадками станут Дом молодежи в Пскове и Государственная сельскохозяйственная академия в Великих Луках. Всего зарегистрировано 30 точек, но можно добавить ещё – регистрация площадок продлена до 22 мая.

Пройти диктант можно как очно на одной из площадок, так и онлайн – на сайте агродиктант.рф. Для участия в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 мая включительно. Записаться на очную площадку можно до 25 мая.

Напомним, масштабная акция приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлена на поддержку отраслей АПК – это нашло отражение в одном из направлений народной программы «Единой России».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026