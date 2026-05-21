Жители Псковской области смогут проверить свои аграрные знания с 26 по 30 мая

С 26 по 30 мая по всей стране во второй раз пройдёт всероссийская акция по проверке аграрных знаний «Агродиктант-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия». Участникам предстоит ответить на 30 вопросов – от истории земледелия до современных агротехнологий.

В Псковской области главными площадками станут Дом молодежи в Пскове и Государственная сельскохозяйственная академия в Великих Луках. Всего зарегистрировано 30 точек, но можно добавить ещё – регистрация площадок продлена до 22 мая.

Пройти диктант можно как очно на одной из площадок, так и онлайн – на сайте агродиктант.рф. Для участия в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 мая включительно. Записаться на очную площадку можно до 25 мая.

Напомним, масштабная акция приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлена на поддержку отраслей АПК – это нашло отражение в одном из направлений народной программы «Единой России».